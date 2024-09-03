亞翔股價4月中急拉觸及366元、創上市以來新高價，隨後漲多拉回200元附近有撐，8月中受股災拖累一度下探191.5元的4個半月低，近期持穩236.5～251元區間盤整。不過，三大法人近期偏空操作，上周合計賣超947張，昨日續賣超706張。

亞翔受惠工程進入施工高峰期，2024年上半年合併營收379.62億元、年增達近1.08倍，歸屬母公司稅後淨利20.04億元、年增達近1.55倍，每股盈餘8.72元，齊創同期新高。毛利率10.26％、營益率7.94％，亦分創近14年、近16年同期高。

亞翔總經理蔣曉麟先前法說時指出，受惠廠務及公共工程需求同步暢旺，帶動公司工程訂單動能持續暢旺，持續推高近5年待完工的在手訂單金額。今年首季新接單269.43億元，使未完工的在手訂單水位推升至1291.62億元新高。

亞翔7月自結合併營收67.64億元，月增6.17％、年增達69.12％，為近3月高、續創同期新高。累計前7月合併營收447.03億元、年增達1.01倍，續創同期新高。展望後市，在兩岸及東南亞等三大市場均可望成長下，公司看好今年營運持續成長創高。

對於下半年整體市場概況，蔣曉麟先前法說時指出，包括台灣榮工、蘇州亞翔、新加坡等3市場均非常熱絡樂觀，台灣亞翔及越南也轉趨樂觀，僅成都翔生的資產開發業務仍持平看待，維持觀望態勢。