新化警分局8月詐騙車手提款案件降至34件，跟7月相較，減少了7成5，防治效率驚人。（寶智華攝）

台南市詐騙車手提款案2024年月平均達1233次，台南市警察局第三分局7月發生729次，全市最高，8月卻降至0，效率高到被喻為「不可能任務」。

警方指出，台南市詐騙車手面交及ATM提款案件，從1月至今共發生9865件，被查獲車手有的是社會新鮮人，社會經驗不足，應徵工作卻成了車手；也有詐騙受害人轉為車手。車手同行間會交流資訊，哪裡的警力薄弱，就往哪裡走，讓警方防不勝防。

台南市警察局第三分局位於人口稠密的安南區，7月發生詐騙車手提款案多達729次，全市16個警分局中排名第1，自然「壓力山大」，全局卯足了勁，加強巡邏ATM，查緝車手，7、8月共逮捕44人；詐騙車手業界感覺到風向不對，連忙閃避，8月的詐騙車手提款案竟然「0發生」。其他警分局私下表示，宛如「不可能任務」。

新化警分局7月發生256件，8月降至34件，減少了7成5，防治效率也相當驚人。分局長蘇有義表示，除了同仁提高警覺、加強ATM巡邏，同時也籲請各金融機構加強臨櫃關懷詢問，事實結果證明事在人為，詐騙車手見警方加強防備，自然會有所收斂，不敢來犯。

蘇有義3日特別率偵查隊長黃志成前往轄區金融機構，致贈感謝狀，並請各金融機構籲請櫃台人員持續提高警覺，共同阻詐。