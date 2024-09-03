海悅（2348）今日公布8月合併營收達6.47億元，比去年同期成長20.77％。

海悅累計前八月營收達52.04億元，較去年同期大幅成長69.70％。

海悅表示，海悅跟隨交通建設與產業發展移動，於代銷業務全台開展下，憑藉海量會員基礎，與善用大數據進行精準行銷，加上符合消費者預期的代銷建案持續順銷包含：新北市「佳元柒章」、「皇普新美院」；桃園市「宏普序時代」、「尊勝白金濤苑」、「大華菁耕」、「青之上河」；新竹市「竹科臻邦」、「春福大雋」、「浩瀚森PARK」。

台中有「達麗新高鐵」、「大城光年」、「國泰仰薈」、「展裕丰格」、「浩瀚湖濱城」；台南市「達麗世界仁」、「聯上Apple」、「浩瀚無極」、「陞發icom」、「煌聖迎曦」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「宇成植在」、「春福.一遇」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「華友聯Power City」、「潤鴻日研」、「三發首席大院」等貢獻，繳出8月與累計前八月合併營收年增率分別為20.77％與69.70％。

海悅表示，海悅位於上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」已於8月中旬取得使用執照，將於10月下旬，開始進行交屋作業，且後續亦將有「擎天森林」建案依完工交屋挹注，以期滾動公司代銷與營建雙收入表現。