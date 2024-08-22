美國共和黨總統候選人川普22日在搖擺州北卡羅來納州舉行遭槍擊後第一場戶外造勢，講台上裝設了防彈玻璃，以防刺殺事件重演。此外，他也不忘批評賀錦麗：「如果賀錦麗11月勝選，第三次世界大戰幾乎肯定會發生。」

綜合外電報導，川普今天到搖擺州北卡羅來納州阿什伯勒（Asheboro）的「北卡航空博物館暨名人堂」（North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame）舉行戶外造勢活動。同時，這是他遭遇槍擊受傷以來的第一場戶外造勢，從畫面中可見，川普站在講台上，被防彈玻璃牆三百六十度圍繞，此設計是避免有人再次對他開槍。

BREAKING: A woman just fainted in the stands at the Trump rally, and Trump walked out from behind the protective glass to make sure she was ok



He gave her a hug as EMTs brought her out pic.twitter.com/xmdvjeU9hn — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 21, 2024

此外，他也不忘批評賀錦麗的政策與性格，稱她為有史以來問鼎白宮的「最激進左派人士」，如果她11月勝選，數以百萬計工作將「一夜之間消失」。他還說：「你們的畢生積蓄將被徹底花光。如果賀錦麗11月勝選，第3次世界大戰幾乎肯定會發生。」

同時，他也針對昨天歐巴馬夫婦在民主黨全國代表大會的演說發表評論，直言歐巴馬昨晚「非常討厭」，聲稱自己「試著對人友善」，但當他人並非如此時，這（對人友善）就有點困難了。