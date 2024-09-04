據美國之音報導，中非國家安哥拉財政部長維拉·戴夫斯·德索薩(Vera Daves De Sousa)當地時間9月3日表示，如果要安哥拉增加進口太陽能電池板和電動車等中國產品，就需要中國加大對安哥拉的融資力度。在所有非洲國家當中，安哥拉去年獲得的中國貸款數量最多，逾23億美元。但安哥拉還拖欠中國約170億美元債務，占其外債40％左右。

中國去年向非洲國家提供了價值46.1億美元的貸款，這是自2016年中國對非貸款總額達到284億美元高峰以來的首次年度增長。安哥拉獲得的中國貸款數量最多，去年這46.1億美元中有半數以上都給了安哥拉。截至去年為止，安哥拉總共獲得中國貸款460億美元。其它獲得中國貸款較多的九個國家分別是衣索比亞、埃及、奈及利亞、肯亞、尚比亞、南非、蘇丹、迦納和喀麥隆。

報導稱，安哥拉拖欠中國約170億美元，佔其外債的40％左右。現在，安哥拉每月要拿出1.5億至2億美元還債。債務危機爆發以後，資源豐富的非洲國家都在放棄大型的基礎設施項目，關閉現金龍頭，尋求快速的融資解決方案。

戴夫斯·德索薩赴北京參加中非峰會之前接受路透社採訪時說，自從去年12月安哥拉退出石油輸出國組織（OPEC）以來，就在努力想辦法加強國家的財政和糧食安全，發展漁業，吸引能創造就業的內陸投資機會。

安哥拉位於非洲西南部，西部面臨大西洋，擁有豐富的基本金屬儲量和甘蔗、咖啡、棉花和牲畜等農業資源，但石油在其出口中所占比例高達95％。中國表示願意協助安哥拉農業現代化、發展工業和經濟多元化，以換取進口更多中國商品，但中國在安哥拉也面臨來自西方的競爭。

「這場討論很艱難，因為在我們的案例中，這與融資解決方案是聯繫在一起的」，戴夫斯·德索薩表示，「如果安哥拉的財政收入足夠強大，能夠我們根據品質和價格標準進行選擇，那麼，我們要討論的問題就會完全不同。」

戴夫斯·德索薩指出，北京的提案不僅需要更多的融資以幫助安哥拉在短期內降低通膨並增加就業，還需確保其擁有未來可依賴的產業穩定，否則中國可能會在與歐洲的競爭中失利。他說，歐洲要安哥拉購買其商品，同時更樂於提供新的注資。「我們會從歐洲購買更多的太陽能板，因為歐洲也提供融資。」

美國和歐洲認為，中國在電動車和太陽能板等許多產業都存在產能過剩，隨著西方對中國出口的限制逐步增加，北京正努力從非洲尋找新的買家。

作為世界最大的貸款國，中國已經開始調整對非洲國家的貸款條件，將更多資金用於建造太陽能電站和電動車工廠，同時減少對大型基礎設施項目的投資。戴夫斯·德索薩表示，安哥拉追求的不光是貸款，它更希望「探索一種新的做法，讓私人企業進入更多的項目，更多地透過公私合作來實現更多的目標」。