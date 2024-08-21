《日經新聞》報導，中國大陸大型航空公司轉換方針，積極增加航班，這引發供應過剩，使得亞洲出發和抵達的國際航班機票價格下跌。其原因是，因新冠疫情下旅遊受限而產生的「報復性消費」勢頭正在減弱，在這種情況下供需差距擴大。

大陸深圳市一家旅行社的相關負責人介紹，和去年暑假相比，旅遊套餐價格下降了很多；面向家庭的跟團遊尤其受歡迎。以日本遊為例，每人費用為6000元左右（人民幣，下同，約合新台幣2.7萬元），據悉比去年下降了1000至2000元。

報導指，主要原因在於機票價格下降。提供中國大陸交通相關資訊的「航班管家DAST」的數據顯示，今年暑假期間國際航線機票的平均價格為2183元，比2023年下降26％，也比疫情前的2019年便宜12％。

據大陸民航局預測，暑假期間的國際航班方面，「由於旅遊和留學需求增加，除了飛往日本、韓國、東南亞的航班之外，各航空公司著重發力的丹麥、匈牙利、希臘等歐洲航班預計也會增加」。截至6月，在中國至歐洲航班中，中國航司的航班占比達到74％。

報導指，大陸大型航司增加航班導致亞洲航線總體票價下降。據美國運通全球商務旅行（American Express Global Business Travel）預估，2024年亞洲至歐洲航班的經濟艙票價下降3.4％，商務艙下降4％。但這令歐洲大型航司的收益受到擠壓，全面復甦面臨逆風。

今年4至6月，德國漢莎航空的亞洲航線，每位乘客帶來的平均收入與去年同期相比下降10％，總體凈利潤下降47％。該公司執行長（CEO）施波爾（Carsten Spohr）指出，由於大陸大型航司增加航班，「亞洲市場出現了異常局面」。

除了大陸大型航司增加航班之外，報復性消費的減弱也產生了影響。據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）稱，5至8月是反映國際旅遊景氣情況的「旅遊信心指數」最高的時期，但該期間的指數僅與之前的1至4月處於同等水準。