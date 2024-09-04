兩岸民間交流升溫，第28屆魯台經貿洽談會2日在大陸山東濰坊開幕，海協會長張志軍、山東省委常委徐海榮、山東省副省長宋軍繼、新黨主席吳成典、中國國民黨祕書長黃健庭等400多名兩岸嘉賓出席產業創新與魯台融合發展大會。山東省台辦主任張連三主持大會。

張志軍在大會致辭時表示，中國大陸經濟發展穩中向好，前景光明。將繼續促進兩岸各領域交流合作、深化兩岸融合發展，為廣大企業提供更好更快發展開闢更廣闊空間。希望各界多關注山東、投資山東、紮根山東，共同譜寫現代化的山東篇章。

徐海榮則指出，山東建設綠色低碳高品質發展先行區，希望各界朋友多到山東走一走、看一看，充分發揮橋梁紐帶作用，多向各界宣傳山東、推介山東，帶動更多企業走進山東、融入山東，共用山東改革開放紅利和高品質發展成果，促進魯台兩地互利共贏、融合發展。

宋軍繼在大會致辭時表示，近年來，山東堅持以通促融、以惠促融、以情促融，成為兩岸交流最頻繁、合作最緊密、成果最豐碩的省份之一。山東將秉持「兩岸一家親」的理念，拓展更深層次的產業合作，促進更大規模的貿易合作，推動更寬領域的民間往來，營造更高水準的發展環境。

吳成典、黃健庭表示，魯台會實現了兩地企業、產業共贏，為魯台經貿關係的長期穩定發展奠定了堅實基礎。魯台兩地在文化、血緣、經貿等方面淵源深厚，山東為企業提供了深耕發展的優越條件，希望魯台兩地持續擴大各領域交流合作，譜寫魯台融合的歷史新頁。

本屆魯台會以「攜手同行30年 共創未來譜新篇」為主題。大會期間，還將在濰坊舉辦兩岸先進製造業合作對接會、2024海峽兩岸現代農業合作對接會、兩岸青年企業家對接交流會等活動；在濟南、威海、德州設置分會場，舉辦多場交流會、對接會及產業推介會，緊扣重點領域深化魯台經貿合作。