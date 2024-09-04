第11屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京國際會議中心舉行，美國防部將率團參加香山論壇。據觀察者網引述路透4日報導，在中美關係正處於止跌回穩的關鍵階段，美國將派出較上屆級別更高的代表團參加此次香山論壇。一名拒絕透露姓名的美國官員稱，美方將派負責中國事務的美國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）出席活動。

此外俄羅斯、烏克蘭、以色列也將派專家學者參加相關活動。本屆論壇參會人員的數量和層級再創新高。

今年年初，蔡斯剛參加了在華盛頓舉行的第17次中美國防部工作會晤。這是自2022年美國時任眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中美首次舉行此類工作級別會談。

這名美官員補充稱，由蔡斯出席論壇符合美方的歷史慣例。回顧2019年的北京香山論壇，就是由時任美國防部負責中國事務的副助理部長查德·斯布拉吉（Chad Sbragia）率團參會的。

在因新冠疫情舉辦了3屆網路視訊形式的研討會後，去年10月北京香山會議重返實體舉行。論壇開幕前，美國防長奧斯汀曾多次表達與中國軍方高層見面的意願，但最終應邀率團參會的美方代表是美國防部助理國防部長幫辦中國事務主任卡萊斯（Xanthi Carras）。在北京期間，她既不發表演講，也不接受採訪。

北京香山論壇秘書處副主任、解放軍軍事科學院研究員趙小卓當時表示，自首屆香山論壇舉行以來，美國曾派出過美國國防大學校長、國防大學聯合部隊參謀學院院長等少將級軍官參加，也有不少時候是「低級別出席」，這在一定程度上反映了美國出於霸權思維既不想「抬升」香山論壇，又擔心缺席這個重要場合會有所損失的「糾結」心態。

路透分析，與去年主任級的卡萊斯相比，蔡斯的級別更高。這一跡象也表明，在地區爭端和東亞地區部署有所增加的情況下，美國軍方仍希望與中方進行更深層次的工作接觸。

在4日上午舉行的媒體通氣會上，第11屆北京香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛介紹說，本屆論壇主題為「共築和平、共享未來」，設置4場全體會議和8場平行分組會議。包括30餘名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信祕書長、上合組織副祕書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓中還有30餘名前政要和數十位知名學者。

截至9月3日，共有90餘個國家、國際組織官方代表團的500餘名代表，以及200餘名中外專家學者確認出席本屆論壇，在參會人員規格、規模、代表性等方面取得新突破。目前，各項籌備工作正穩步推進。