告五人一個月連發2首新曲， 包括Netflix排行榜冠軍影集《影后》序曲〈從未見過的海〉和〈就說你想說的〉，橫掃KKBOX 綜合新歌即時榜冠、亞軍！其中〈從未見過的海〉更登上YouTube音樂發燒影片排行華語冠軍、KKBOX華語新歌日榜第1名。

〈從未見過的海〉為劇中史艾瑪（林廷憶飾演）憧憬逐夢之歌，《影后》導演嚴藝文拍《影后》時，馬上就想到跟告五人邀歌，很開心圓夢跟他們合作，「告五人的音樂層次很多，有種峰迴路轉的感覺，是我很喜歡的風格。」林廷憶飾演綠茶婊史艾瑪，她分享：「〈從未見過的海〉令人想起在追逐夢想的時候有過的茫然，還有完成目標後暫時的無助，感覺是徬徨但又充滿新希望溫柔的歌。」

告五人為夯劇《影后》打造序曲〈從未見過的海〉。（相信音樂提供）

甫奪下金鐘女配的《影后》女主角楊謹華參與過多部膾炙人口優質戲劇，與告五人有深厚緣分，從《華燈初上》合作到《影后》，她說：「聽到告五人〈從未見過的海〉，搭配著劇中史艾瑪對於成為女演員的憧憬和為追夢奮不顧身的畫面，其實就有種被拉回當初自己剛進入演藝圈時的感受跟氛圍，是很有共鳴的，相信這首歌也能給正在追夢的人們力量！」

告五人在忙碌「宇宙的有趣」世界巡演、各大音樂祭等各種演出火熱進行之際，仍緊跟《影后》進度，生怕在社群平台上被暴雷劇透。這次與雙金影后們的夢幻組合，讓歌迷與觀眾們大呼過癮，告五人也對各位影后的精湛、細膩演技讚嘆不已。

告五人分享：「看《影后》裡演員為了夢想使出全力，無所不用其極，也回想起決定組團的那一刻，還記得初登場時擔心台下沒人，連家人都call來當觀眾。」3位團員從不同的人生軌跡中相遇，從台下5個觀眾唱到數萬人，持續踏上那片從未見過的海。告五人也感謝嚴藝文導演的邀請，很期待未來再攜手合作，共同為角色詮釋心境。

接下來，告五人將在今年11／ 22東京以及12／21香港進行「宇宙的有趣」系列巡演的最終演出，接將登上2025高雄夢時代跨年晚會獻唱。