韓國在12強預賽相繼敗給中華隊與日本隊，本屆可能寫下參賽最差成績，他們今晚（16日）18:30在天母球場對決多明尼加。這是一場生死戰，多明尼加與韓國都沒有退路，必須贏得剩餘的兩場賽事，還得祈求中華隊與日本隊不能繼續贏。韓國是12強賽首屆冠軍（2015年決賽打贏美國隊），上屆2019年韓國打到冠軍賽才輸給日本，累積1金1銀。

總教練柳仲逸說：「還不到放棄的時候，我們還有機會扳平預賽，我們會盡力贏得剩餘兩場比賽。」韓國職棒LG雙子隊先發投手任燦圭擔綱生死戰，任燦圭今年例行賽取得10勝6敗、自責分率3.83，他在季後賽表現傑出，首輪2勝0敗、自責分率1.59。

今年3月中，美職教士隊前往韓國首爾打表演賽，當時也是任燦圭擔任先發投手，被自國同胞金河成轟了兩分炮，總計5局失2分沒有漏氣。韓媒報導任燦圭原先未加入12強賽，因為三星獅先發投手元兌仁（東京奧運國手）肩膀受傷，臨時改由任燦圭出賽。

中華隊2比1險勝多明尼加，很有機會連兩屆闖過預賽；韓國若輸給多明尼加就是首度在12強賽提前被淘汰，他們唯一獲勝的預賽是8比4打敗古巴。