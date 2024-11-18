共和黨總統候選人川普贏得2024年大選，加上有機會取得完全執政優勢，使「川普概念股」應聲走揚，且市場看好，川普的減稅政策將成股市利多，可望帶動標普500指數成份股企業獲利成長。

根據《財訊》雙週刊報導，川普在前一任期推出《減稅與就業法案》（TCJA），把最高企業稅率從35％減至21％，雖然該法案將在2025年底到期，但川普計劃延長這項政策，打算進一步讓美國本土製造業企業稅率降到15％。

投行高盛預測，減稅政策有助提升企業獲利，估計未來2年內，標普500指數成份股每股純益（EPS），將成長約20％。由彭博資訊統計可得知，目前已公布上季財報的標普500指數成份股企業，獲利平均成長逾8％，優於市場預期。

川普概念股 留意6個關鍵字

川普在總統大選中勝出，讓「川普交易」成為市場主流，盤點「川普概念股」相關標的，可留意以下關鍵字。

川普媒體與科技集團：首先，「純度最高」的，莫過於川普持有約6成股份的「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group），在川普宣稱他不會賣出股份的情況下，這檔股票今年以來累計漲幅，已超過90％。

特斯拉：另一檔因川普勝選受惠的股票，是特斯拉。由於該公司執行長馬斯克大力為川普助選，投資人預期，川普重返白宮後，將放寬特斯拉相關業務法令規範（例如：自動駕駛），有利業績成長。自川普宣布勝選以來，特斯拉股價已上漲約39％，市值突破1兆美元。

根據《財訊》雙週刊報導，券商Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，川普勝選將徹底改變特斯拉接下來幾年在自動駕駛、人工智慧（AI）等領域的發展。

比特幣：在川普表達對加密貨幣的支持後，比特幣也被視為「川普交易」要角之一，即使川普尚未提出政策細節，但比特幣仍在本週一（11月11日），觸及8萬7000美元歷史新高。

金融：市場研判，川普上任後，會放寬對金融業的監管，並使利率來到相對高的水平，銀行有望受惠。

軍工：川普在前一任期擴增國防支出，這次應會採取相同措施，加上他打算大規模驅逐無證移民，宣布任命強硬派人物、移民暨海關執法局（ICE）前代理局長霍曼（Tom Homan），主管邊境事務；市場估計，軍工、私營監獄等類股，將因前述政策受益。

文章來源：財訊雙週刊