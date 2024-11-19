儘管早已立冬，但中南部氣溫仍高，不少台南人喊「好想穿冬衣！」根據南區氣象中心資料顯示，1991年到2020年10月歷史平均溫度為26.3度、11月為23.4度，至於近2年10月均溫都是27.1度，去年11月均溫則為24.1度，最高溫更達33.9度，最低溫15.1度。

「今天是一秒進入冬天嗎？」19日清晨20度，氣溫明顯轉涼，網友形容「終於變冬天了」，不過，多數民眾還是覺得「11月了，滿街都還在穿短袖」，完全沒有秋冬之感，但昨晚天氣轉涼，穿羽絨外套的人明顯變多，但仍有不少民眾說，只有騎車需要穿外套，其多數時候冬衣仍派不上用場。

南區氣象中心表示，目前提供月平均資料為30年平均值，以1991年到2020年歷史平均溫度來看，10月為26.3度、11月為23.4度。由於今年度11月還沒過完，無法跟往年相較，但以2023年跟10年相比，去年11月均溫24.1度，2013年11月均溫為22.8度，秋冬確實「變暖」了。

此外，單就觀察近2年的11月氣溫，去年11月均溫24.1度，最高溫33.9度，最低溫15.1度，前年11月均溫25.1度，最高溫31.7度、最低溫20.1度，雖然去年11月整體均溫比前年低1度，但「熱得更熱、冷得更冷」，高低溫落差更為懸殊。