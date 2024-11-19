氣象署地震報告顯示，台南中午12時27分發生規模4.2地震，震央在台南市麻豆區，地震深度11.2公里，屬於極淺層地震，各地最大震度台南3級、嘉義縣2級、雲林縣、嘉義市、高雄市、澎湖縣、彰化縣、台中市1級，共8縣市有感。

此外，加上今天清晨6時31分台南市麻豆的規模3.5地震，地震深度也僅10.1公里，最大震度台南市達4級，算下來台南今天已經發生2起地震。

最近台南麻豆地震頻繁，從16日開始至今連續4天發生小區域的地震，附近許多居民被地震嚇一跳，不過也有人說「已震到沒感覺了」。