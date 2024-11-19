勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，引起外界高度關注，並將矛頭指向分署長謝宜容，而在今（19）日，勞動部公布報告，指出謝確實會對同仁咆嘯、辱罵，但「無法證明她有實際霸凌情形」，這引起資深媒體人謝寒冰強烈不滿，怒轟「這些官員什麼時候能說句人話」。

勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛今天召開記者會公布調查結果，宣布將謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並將依公務人員考績法予以議處。許傳盛指出，根據同仁訪談結果顯示，謝確實會對同仁情緒失控、咆嘯、辱罵等，造成同仁極大精神壓力，不過，無法證明她有實際霸凌情形。

對於「無法證明有實際霸凌」說，謝寒冰今天在臉書發文嗆問，對勞動部而言，情緒失控、辱罵、咆哮不算霸凌，非得要傷害人才算嗎？「這些官員什麼時候能說句人話」。不少網友也在謝寒冰的貼文留言，「真的有夠諷刺，而且輕生地點選在辦公室，這是多麼強烈的無聲的抗議呀」、「原來對員工情緒失控、咆哮、辱罵還不算霸凌，後台果然很硬」、「這些官員只在乎位子而已」、「他們眼中沒有人命嗎」。

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