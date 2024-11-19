台灣民意基金會今（19）日公布民調，有42.8％贊同總統賴清德處理國家大事的方式、43％不贊同，和上個月相較，其聲望下滑5.8個百分點。前國民黨立委鄭麗文認為，賴上任後所有事情都是負面的，且端不出一盤好的牛肉，長期下來滿意度自然會往下走；她也提到，憲法法庭已被民進黨搞到公信力蕩然無存，接下來會越來越難玩得動，民進黨要付出更多代價。

台灣民意基金會董事長游盈隆今指出，賴清德聲望下滑有五大短期因素，包括一、憲法法庭「國會改革立法釋憲」判決引起社會強力反彈；第二， 社會對近半年台灣政局擾攘不安的不耐；第三， 最近賴政府相關人事安排引發社會強烈不滿；第四，內閣表現不佳，影響賴清德聲望；第五， 10月「中華民國熱」已經過去。

鄭麗文今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，賴清德上任以來只有壞消息沒有好消息，所有事情都是負面的，滿意度怎麼可能會好，老百姓也很快對賴失去期待，且上任這麼久還端不出一盤好牛肉，長期以來滿意度自然會往下走。

針對游盈隆稱賴清德聲望下滑原因，其中包括憲法法庭「國會改革立法釋憲」判決引起社會強力反彈，鄭麗文直言，這件事不知道是否會給賴清德跟民進黨當頭棒喝，知道這張牌不是永遠的免死金牌，但她強調，當賴清德和民進黨踩到民意紅線，洪水一定會反撲。

鄭麗文也表示，原本高高在上的憲法法庭被民進黨搞到公信力蕩然無存，如今已淪為東廠之一，若民進黨再繼續玩下去，要付出越來越多的代價，百姓對政治混亂、僵局的不滿，執政者要負最大責任。

上述民調訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。