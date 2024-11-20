民進黨今20日中常會邀請專家以「憲法訴訟法惡修之問題與因應」為題專案報告，身兼黨主席賴清德裁示，呼籲立法院作為憲法機關，在憲政運作上負有「憲法忠誠」義務，須遵循並努力維繫憲政制度的正常運作，更請民進黨立院黨團同志，守護憲法秩序、保障人民的基本權利，堅守崗位反映律師界及公民社會的意見。

民進黨今中常會中，邀請大恆國際法律事務所所長主持律師李荃和、中興大學法律專業學院院長暨法律系主任陳信安專題報告，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德裁示。

賴清德指出，近期，對於攸關人民權益及憲政運作的《憲法訴訟法》修法，全國律師聯合會及七個地方律師公會發表共同聲明，18個公民團體也齊聚發聲，更有超過300位律師及民眾於上周六(11月16日)發起遊行，表達社會各界對於本次修法的憂慮。因此專案報告，從憲法及法律專業角度分析，讓民進黨更進一步了解公民社會的呼籲與訴求。

賴清德說，2024年的統計指出，憲法法庭每個月至少新收近百或破百件案件數；司法院也說明，目前九成以上的案件都是關於人民權益的聲請案。李、陳二人也提醒，若國民黨主導《憲法訴訟法》修正草案通過，將可能造成憲法法庭運作在制度、實體、價值、效益面等四大問題。

賴說，民進黨尤其關注的是，相對弱勢族群的權利將會受損，導致憲法法庭作為人民權益救濟的最後一道防線無法發揮作用。

他強調過去司法院大法官(憲法法庭)曾做出許多重要的解釋判決，例如同性婚姻、隱私權、公務員權益、懲治叛亂條例的解釋，這些大法官解釋都為台灣的人權保障跨出一大步。