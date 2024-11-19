基隆市中山高中11月8日中午有學生發現菜餚裡出現2公分長的針頭，經基市府追查，證實是肉品商的疏失。近日基隆市議會多位議員關心此案，基隆市政府18日下午具狀向基隆地檢署告發肉品廠商。

基隆市中山高中營養午餐採取團膳方式，11月8日中午，有學生在團膳午餐的梅干扣肉菜餚中，赫然發現一支約2公分長的針頭，便立即通知學校方面。學校方面在得知後，一方面對團膳業者依約記點處罰。

基隆市教育處在獲報後，於11日上午4時聯合當地主管機關台北市衛生局及市府相關單位前往稽查，現場發現三項環境缺失，已請台北市衛生局開立限期改善，並於近日複查。

稽查結果也函知肉品廠商主管機關屏東縣政府及農業部，並至學校訪談肉品廠商，廠商坦承作業人員疏失，豬肉角內含2公分針頭部分，疑未依標準作業流程執行金屬檢測，並於13日提供產品製程管理相關紀錄及改善報告。

基隆市議會開議後，有多位議員都表達關心此案的態度。為此，基隆市政府經跨局處審慎討論，考量其具重大公益急迫性，故於18日下午依食安法第15條及第49條至基隆地檢署告發肉品廠商，應注意而未注意過失事實及問題產品事實之疏失，以維護基市學校與學生權益，同時也避免其他縣市及學校使用到有疑慮產品而發生損害。

教育處代理處長徐嬿立表示，市府主動出擊追查，並於11日及14日分別函請屏東縣政府、台北市政府衛生局、農業部、衛生福利部及教育部依權責續追查相關責任。另外，市府也進一步向地檢署告發，希望能釐清究責對象，以避免再次發生。期透過跨縣市、單位合作一同守護基隆市孩子們學校午餐品質。