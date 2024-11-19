波波牙醫爭議不止，每年國外牙醫畢業生回台實習名額仍維持50名，胸腔科醫師蘇一峰今分享，有海外牙醫班代辦業者指出，有波蘭西班牙國際牙醫班畢業的台灣牙醫師，才到英國實習就被要求離職，代表波西醫學歷已被英國拒絕，反觀衛福部還要開放，感嘆台灣人命不值錢。

蘇一峰在臉書發文，貼出海外牙醫系代辦業者最新說明，已有多位入職英國實習的台灣、泰國牙醫師在工作三個月左右被要求離職，後續要找其他牙醫師診所、醫院也都被拒，坦言「波蘭西班牙實習是遠遠不夠英國現今的要求」，但台灣有可以合法實習及累積經驗的教學醫院。

蘇一峰感嘆，英國把波波西西國際牙醫班當作不合格的學歷，直接拒絕他們到英國執業，反觀衛福部卻要開放他們實習，因為擔憂「他們會憂鬱症啊」，讓蘇一峰無奈說「啊X！台灣人命不值錢是嗎？」

也有網友不滿留言，「這樣的學歷根本不能承認，怎還能參與國內實習與國考」、「這學校應該是專收外國人的學店，國外很多」、「台人專班畢業的標準，是否比較低，為什麼在波西都不給實習？」、「這間代辦公司在去年波波到衛福部抗議時，有去聲援還有發言」。