崩潰哭了！調查報告「目的良善」被罵翻 勞動部長何佩珊坦承用語錯誤 @ChinaTimes

勞動部勞動力發展署北分署公務員在辦公室輕生，引發職場霸凌爭議，勞動部長何佩珊昨（19）日公布調查報告，一句「目的良善」引爆全網怒火。何佩珊今日前往立法院報告，上午稱是專業用語，午後終於坦承該用語錯誤，將重做調查報告。

國民黨立委廖偉翔質詢時，詢問何佩珊「什麼是目的良善」，沒想到何當場情緒崩潰，難以回答問題，廖一度請求主席暫停時間，讓何情緒緩和再做說明，隨後何邊拭淚邊說，「謝分署長確實有霸凌的行為，那『目的良善』這樣的用語錯了，我們承認錯誤」。

廖偉翔聽完後重複問題，並指「妳調查確實有霸凌行為」，何佩珊則再重複說了一次，「目的良善的用語錯了，我們承認調查報告寫錯了，我們會依委員會決議重做調查報告」；廖偉翔也質疑，一開始的調查為何拖了好幾天才啟動，是否在處理輿論，甚至是壓新聞、吃案，何佩珊則說一開始是因家屬想低調，但也承認確實有啟動速度太慢的問題。

此外，何佩珊在接受國民黨立委蘇清泉質詢時，針對自己上任半年的表現自評不及格，並說此次事件是一個很有意義的教訓，這是她第一次進到行政部門，龐大的官僚體系她很陌生，很戒慎恐懼，期待與文官之間發展出一個合作、友善的關係，但她也忽略了文官體制之間有難以掌控的陋習及惡習，甚至是她不曾想像的邪惡。

何佩珊說，現在的社群網路、媒體等，對文官體制的凌遲與剝削都不遑多讓，看到文官們每天應付網路上層出不窮的各種質疑跟謾罵，我覺得這是當今文官體制的困境，希望這個例子可以提醒大家看到這裡面的問題，「當然對我來講，我也必須體認到，我們如何在這裡面去處理、如何做得更好，謝謝委員」。

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