有民眾於社群平台上po出行車紀錄器，顯示17日晚間在台北市濱江街深夜有外籍人士不明原因攀附「趴」在小貨車後方，小貨車即將上建國高架前，男子再自己摔落地面，行徑詭異。對此警方表示，該時段未受理相關報案或檢舉紀錄，不過仍會根據車號及監視畫面，通知相關人到案說明。

轄區台北市警局中山分局表示，影片中該行為人無故攀附在小貨車行為，已觸犯《道路交通管理處罰條例》第81條，在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新台幣500元罰鍰。

中山分局並指出，後續將聯繫車主說明釐清，若是違規載客，則可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第30條，汽車裝載時，有車廂以外載客，得處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

據了解，警方調閱監視器發現，該名外籍人士疑似在路口等紅綠燈時，跳上小貨車後方攀附，並跟著小貨車行駛一段距離，在上高架前跳車。由於並未有相關報案，不排除是外籍人士「大冒險」打賭輸了做出危險動作，目前已聯繫車主了解。

中山分局呼籲民眾，不應有危險行為，應遵守交通規則，以維護自身及其他用路人行車安全。