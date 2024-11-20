苗栗縣及鄉鎮市農會總幹事候聘登記，20日第3天共有11人完成登記，其中縣農會現任總幹事鍾金光尋求連任上午完成登記，苗栗市及大湖區農會出現挑戰者，將挑戰現任總幹事，西湖鄉農會原任總幹事郭豐文因屆齡不得再連任，由何貞儀登記候聘，其餘登記者都是連任，目前只剩公館鄉、竹南鎮及造橋鄉等3個鄉鎮農會尚未完成登記。

苗栗縣及鄉鎮市農會總幹事候聘登記，從18日起至22日止，登記首日共有6個鄉鎮市農會連任總幹事完成登記，19日因農曆諸事不宜，所以並無人出面登記，20日為農曆吉日，所以有多達11人完成登記。

苗栗縣農會總幹事鍾金光20日完成候聘登記，縣長鍾東錦到場致意。（謝明俊攝）

苗栗市農會職員楊秀玲（左二）要挑戰現任總幹事謝錦明。（謝明俊攝）

三義鄉農會總幹事徐瑜瑾20日完成候聘登記。（謝明俊攝）

其中，苗栗市農會職員楊秀玲要挑戰現任總幹事謝錦明，大湖區農會則由新人羅紹遠挑戰現任總幹事徐欽志，其餘完成登記的有縣農會總幹事鍾金光、頭屋鄉謝金德、三灣鄉謝杏玲、獅潭鄉黃煥祥、頭份市羅清香、三義鄉徐瑜瑾、苑裡鎮鄭年鈞、通霄鎮許道坤都是現任尋求連任。

尚未登記的還有公館鄉、造橋鄉及竹南鎮等3個農會，據悉，造橋鄉農會現任總幹事彭森華應會尋求連任，但有一名年輕女性有意要競爭，20日曾到縣府辦理登記，但因資料準備不足未完成登記，另外，公館鄉也可能出現新的人選，將待登記截止日期後確定。