台東縣各級農會總幹事選舉本周辦理登記，現任9名總幹事中，太麻里地區農會總幹事莊慶輝退休在即，由妻劉佩英代為出征，其餘均爭取連任，其中成功鎮、東河鄉老將新秀搶出頭，競爭激烈。

台東縣9個農會總幹事選舉自18日開始辦理候選人登記，今日被視為「吉日」，登記狀況格外踴躍，台東縣農會總幹事戴振東、台東地區農會總幹事李建通、東河鄉農會總幹事廖博民連袂前往台東縣政府農業處登記參選，力拚連任。

農業處指出，目前已有台東縣農會、台東地區農會、太麻里地區農會、關山鎮農會、池上鄉農會、東河鄉農會、成功鎮農會等7名現任總幹事完成登記，鹿野地區農會、長濱鄉農會現任總幹事則預計22日辦理登記。

台東縣9個農會總幹事選舉自18日開始辦理候選人登記，22日截止，目前已有7名現任總幹事完成登記。（蕭嘉蕙攝）

台東縣農會理事長、國民黨籍縣議員楊招信表示，成功鎮、東河鄉農會均出現年輕挑戰者，選情激烈，其餘7個農會中有6個農會截至目前未傳出新秀出征，選情單純。

另外，太麻里鄉農會總幹事莊慶輝明年將屆齡退休，索性提前交棒妻子劉佩英參選；不過，近年高溫、豪雨、颱風等災害頻傳，農會事務繁重，農業界評估總幹事人選「薑還是老得辣」。