台南地區農會總幹事楊憲仁，被控從2012年起變更員工獎勵金方式，不僅「自肥」將獎勵點數核定到最高，甚至還以溢發員工獎勵金再要求員工繳回等方式中飽私囊，總計歷年來員工繳回的溢發獎勵金共1136萬9750元，甚至還爆出他曾收受員工升官紅包20萬元。台南地檢署偵結後，18日將楊男依刑法背信罪嫌起訴，另3名員工獲緩起訴。

檢方還指出，楊憲仁雖大致坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，但對要求員工繳回獎勵金的動機、使用目的仍多飾詞狡辯，還大言不慚指稱是員工自願繳回，犯後態度難認良好，加上素行不佳，建請法院從重量刑，以示懲儆。

據了解，台南地檢署今年9月間指揮調查局南部機動工作站偵辦此案後，楊憲仁已於9月20日被聲押獲准。歷經近2個月的偵查，檢方今天起訴移審後，也將楊男併案移送台南地院審理，院方預定下午開續押庭。

檢方認為，64歲的楊憲仁身為台南地區農會總幹事，本應依農會管理相關辦法公平核發員工獎勵金，不得因身為總幹事或主管有所優待，但他卻在發放員工獎勵金時，每年有權核給業務點數的部分，都給自己最高的210點數；核給其他員工的業務點數僅0.024點到10多點不等。

該農會員工雖然只有100餘人，但歷年總獎勵金高達13％至23％不等都歸楊憲仁領取；檢方查出，光是楊男個人從2012年以來已領取高達5000萬元以上的員工獎勵金，但仍貪得無厭多年來以溢發給員工獎勵金再要求員工繳回的模式，將繳回的獎勵金侵吞、中飽私囊，8年來即高達1136萬9750元，侵蝕台南地區農會的盈餘。

檢方進一步發現，楊憲仁還承認員工升遷時會送他金錢紅包，曾有員工升遷時交付20餘萬元紅包，可見其長年把持農會，未能廉潔自持、操守不佳，敗壞職場風氣，素行不佳。

至於其他涉案的台南地區農會葉姓辦事員、農會成功辦事處楊姓主任、農會前蕭姓祕書（2024年1月退休）等3人，均獲緩起訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。