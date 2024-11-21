立法院內政委員會昨（20日）排審國民黨團提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠皆發起甲動。綠營霸占主席台杯葛議事，國民黨召委徐欣瑩等人無法開會，雙方數度爆發推體衝突，在主席台前擠成一團，場面混亂。過程中，國民黨團書記長林思銘更遭女綠委王美惠、黃捷等多名綠委包圍，被其他藍委趕緊上前拉出後，最後重心不穩摔倒在地。

在昨日的內政委員會，民進黨立委不斷高喊「不要阻擋罷免權益」、「國民黨怕罷免」；藍營回擊要開會。現場藍綠立委在主席台前擠成一團，場面混亂，也爆發推擠，現場一片推擠混亂，無法開會。藍綠不斷在混亂中各自高喊口號，召委徐欣瑩在推擠混亂中離開委員會，然後高喊「現在休息！」綠營則不斷喊「違法開會」、「會議無效」。

當徐欣瑩宣布休息後，藍委欲先行退場，但過程中藍綠再度爆發激烈推擠，林思銘更遭女綠委包圍，此時，藍委徐巧芯、丁學忠等人也趕緊救援，雙方激烈拉扯，試圖將他從女綠委的包圍中拉出來，但最後林重心不穩摔倒在地。