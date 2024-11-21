衛生福利部部長邱泰源上任後，多次宣布至少二年不漲健保費，但健保署長石崇良日前卻拋出考慮透過稅收手段，針對民眾房屋轉售、證券交易等收入，將修法開徵補充保費，且費率要與一般保費脫鉤，引發藍委質疑，是否兩人不同調？石崇良今（21）日回應立委，健保署內部正在研議修法方向，「需要一點時間」，透露大約就是二年之後。

健保財源不足，日前石崇良拋出改革計畫，研擬透過稅收手段，瞄準民眾房屋交易轉售、證券交易等收入，也開徵補充保費，且費率與一般保費脫鉤，不同的補充保費項目要有不同費率。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午就「衛生福利部主管114年度預算案編列情形」進行書面報告。國民黨立法委員陳菁徽關注，健保費二年不漲的承諾是不是跳票？

陳菁徽表示，石崇良拋出要調整補充保費，還要跟健保費率脫鉤，採取不同費率，兩人不同調？部長一方面說二年不漲保費，署長卻說要三支箭，是不是可以給大家一個進程？

衛福部部長邱泰源。（鄭郁蓁攝）

邱泰源表示，沒有不同調的問題，不漲保費指的是一般保費的費率，至於調整補充保費，也是策略之一。

石崇良表示，目前法令規定補充保費是跟著一般保費連動，且六項補充保費的費率都一樣，健保署正在研議是否脫鉤，畢竟現有六項補充保費的本質有所差異，有的是資本利得、有的是勞務所得，且必須要等一般保費調整時才能調整，所以，健保署內部在研議修法方向，要讓兩者脫鉤，這也需要一點時間。

至於需要多少時間？石崇良透露，大約就是兩年後有機會上路。