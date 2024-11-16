美國總統當選人川普曾經表示台灣要交保護費，又說台灣偷走美國晶片製造業。川普第2次當選，其外交方法和第一任時會有何不同？川普真的會把台灣賣掉嗎？美國前駐聯合國大使、川普任內最長壽的前國安顧問波頓，11月14日接受范琪斐訪問，節目於今 (16)日播出。

范琪斐問道，川普既然是商人，凡事都有價格，是否只要價格合適，他就會把台灣賣給中國？

波頓回答稱，如果川普看到一筆交易機會，讓他流芳百世，他就會幹這種事，「我覺得他什麼都會賣」，一如烏克蘭的情況，川普任命的幾個人似乎不太重視烏克蘭的安全。且北京一定會非常仔細觀察烏克蘭狀況，如果美國不試圖阻止俄羅斯侵略，那美國也不太可能在東海或南海阻止侵略行為，「我對此非常非常憂慮」。

但這不代表事情無可避免，波頓說，台灣在華盛頓外交一直以來很成功，國會取得不錯成效。如果台灣動員起來闡述自身立場，警告來自北京的威脅，現在絕對是開始採取行動的時候。

波頓也分析，看起來川普心中的主要議題是關稅，如果美國和中國大陸進入貿易戰，台灣情況會被淡化。且中國大陸內部問題已經疲於奔命，不太可能對台灣施加更多壓力。但也許會提到聯手完成美中貿易協議，川普會立刻接受提議。就算川普過去對中立場再鷹派，也可能瞬間變臉，就和其他議題的立場一樣。

范琪斐進一步好奇問，如果台灣真的付保護費，美國保證會防衛台灣嗎？

波頓直言，這部分取決於台灣的談判能力，但他不會對與川普的任何協議太有信心。且要注意華府有一股「台灣是便車仔（Free-rider）」的聲音，認為美國即使在戰略模糊曖昧之下，在大多數情況下仍願意援助協防台灣，這讓台灣產生一種錯誤的安全感。就像北約知道美國會幫忙，更缺乏動力去達到國防支出佔GDP的2％的承諾。

「儘管我覺得台灣人非常清楚威脅所在並且決心抵抗，這種看法沒有道理」，波頓解釋，但是在華盛頓，這種聲音依然存在。雖然蔡賴兩位總統過去作為有助於消除這種看法，台灣的確還可以做更多，例如增加武器庫存，台灣不應該把國防預算視為負擔。

至於國防預算應該達到多少？范琪斐提到，川普曾說GDP的10％，但根本不可能，因為這是政府年度預算的80％。請問合理的數字是多少？GDP的5％？

波頓認為，GDP的10％是川普隨口說的，他也可以說GDP的20％，對他來說沒有差別。波頓說他個人看法是，2％肯定不夠，美國國防支出現在大約GDP的3％，可能需要回到雷根時代，至少4％、5％甚至6％，4％是合理的。

「我認為，台灣的數字也會上升！」波頓強調，回想冷戰時期1950年，艾森豪擔任總統期，不算入韓戰，美國國防支出佔GDP的9％到13％。而1950年代是美國近代史上最繁榮的10年之一，國家安全該花的錢不能省。