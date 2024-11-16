烏克蘭智庫「軍隊轉型和裁軍研究中心（Center for Army, Conversion and Disarmament Studies，CACDS）最新研究報告指出，若美國在川普政府下撤回軍援，烏克蘭可能在數月內對俄羅斯投下核彈。

《太陽報》報導，烏克蘭可能使用類似1945年長崎原子彈「胖子」（Fat Man）技術的裝置，打造一枚簡易核彈，對俄羅斯造成無法想像的毀滅性打擊。然而，若在俄烏戰爭中動用核武，災難恐怕不僅限於這兩國，還可能波及全球。

今年5月川普的兩名前國安顧問撰寫的一篇文章指出，美國未來的軍援應該要有條件，要求烏克蘭必須同意與俄羅斯和談，否則應停止提供烏克蘭武器支援。同時，美國準總統川普曾誓言，若當選會在一天內結束俄烏戰爭。

在前景不明的情況下，CACDS發表了一份報告，闡述了核武選項。烏克蘭可以使用類似「胖子」原子彈的技術，製造以「鈽」元素為基礎的核武。

烏克蘭擁有9座正在運轉的核反應爐，推測可用的「鈽」元素約為7噸，足以製造數百枚戰術核彈。據推算，烏克蘭依此模式製造的戰術核彈，威力大約是「胖子」的1／10，但數量將足以摧毀俄羅斯軍事設施與基地、物流和產業設施等。

據悉這份報告下周三將在一場會議上公開，預計烏克蘭防長等官員將出席。然而，烏克蘭官員之前否認基輔正在考慮核武裝的可能性。

不過，值得注意的是，這份報告並未獲得烏克蘭政府背書。