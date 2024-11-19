即將在2個月後卸任的美國總統拜登突然批准烏使用美國飛彈打擊俄境內目標，使得僵持數月的俄烏戰爭形勢出現重大升級。拜登似乎有要讓繼任者川普騎虎難下，也逼迫北約盟邦在川普上任前把戰爭局勢穩定下來。雖然拜登在短短的剩餘任期突然奮起值得讚許，但也不禁讓人覺得這項決策來得太遲，既錯過了拯救烏克蘭的契機，也讓民主黨失去了另一個4年的任期。

拜登從政以來一直優柔寡斷，現在沒有選票包袱，終於做出積極且正確的決定。（圖／路透）

拜登優柔寡斷的個性在他參議員任內就一直是如此，30年前處理大法官托瑪斯（Clarence Thomas）對助理希爾（Anita Hill）性騷擾案時就是如此，主持調查與聽證會從頭至尾左顧右盼地就怕得罪人，幾乎是被原告與輿論推著走，而這種個性幾乎貫穿他整個從政生涯。

這次突然宣布批准烏克蘭使用美國飛彈打擊俄境內，也有2個重要因素：一是俄羅斯在前一天動用至少100多枚飛彈與無人機轟炸對烏克蘭基輔、奧德薩、札波羅熱等地，這是俄烏戰爭以來規模最大的一次襲擊，除了藉此為即將來臨的談判爭取更多籌碼，普丁也似乎刻意藉此嘲諷拜登已是即將卸任的跛腳總統；二是民主黨已經敗選，他的任期已無後顧之憂，讓他可以不需要瞻前顧後，果斷的決定也能避免川普把烏克蘭政策失敗推給自己。

以海馬斯系統發射的陸軍戰術彈道飛彈威力強大，美國已批准烏克蘭用來攻擊俄羅斯境內。（圖／美國陸軍）

在俄烏戰爭之初，美國最擔憂的仍是爆發核戰爭的風險，普丁從2022年入侵烏克蘭後，曾多次威脅動用核武器，最初為核戰劃下紅線的是北約提供武器給烏克蘭，在歐美大量武器援烏後，又團而警告不得提供海馬斯戰術彈道飛彈系統，隨後又威脅烏克蘭奪回赫爾松（Kherson）或攻擊克里米亞就會跨越動用核武的紅線，克里米亞遭轟炸後又警告不得攻擊黑海艦隊總部，此後在北約國家提供艾布蘭與豹式坦克、愛國者飛彈，以及用飛彈無人機攻擊俄羅斯煉油廠、機場與兵工廠上也劃過核戰紅線，今年以來則警告入侵庫爾斯克(Kursk)或提供F-16戰機也會引發核戰爭。其結果眾所周知，大陸的網民因嘲弄普丁「紅線都已舖成紅地毯了」。

經過多次恐嚇失效後，全世界沒有什麼人會相信普丁敢主動挑起核戰爭。（圖／路透）

換言之，全世界早已知道普丁不可能動用核武，或打什麼第3次世界大戰，但是拜登卻仍等到民主黨選舉大敗、川普當選並準備逼迫烏克蘭和談，加上俄羅斯發動俄烏戰爭以來最大規模攻擊後，才做出鬆綁烏克蘭使用飛彈的限制。這使得一個早可以在其任期內俄烏戰爭獲得重大進展的決定，成為一件因遲來而遭到嘲笑的政策。

英法合作的風暴陰影隱形巡弋飛彈曾在俄烏戰爭中炸毀俄羅斯黑海艦隊總部。圖為風暴陰影參加巴黎航展。（美聯社）

拜登決定讓烏克蘭使用美製飛彈攻擊俄羅斯境內目標，很快地得到英、法兩國的支持，隨即批准烏克蘭使用風暴陰影（Storm Shadow）隱形巡航飛彈攻擊俄境內，拜登也向德國施壓要求繼續供應金牛座（Taurus）巡航飛彈給烏克蘭，德媒也傳出柏林將增加4000枚另一款名稱同樣名為金牛座的攻擊無人機，並解除飛彈使用限制。烏克蘭總統澤倫斯基隨即發表講話中回應說：「許多媒體都說烏克蘭已經獲得了採取適當行動的許可，但打擊不是靠言語做出的，這樣的事情不用多說，飛彈自己會說話。」言辭中對拜登的決定充滿欣慰並表現出烏克蘭獲勝的信心。

德媒傳出柏林將增加4000枚金牛座攻擊無人機，並准予用於攻擊俄羅斯境內。（圖／Bild）

烏克蘭一旦開始使用北約國家的飛彈打擊俄羅斯境內目標，烏軍若從目前佔領的庫爾斯克突出部發射，大半個俄羅斯的主要城市都會在射程之內。在目前的冬季戰事中，俄軍如果在庫爾斯克集結，部隊與後勤基地很快會遭到打擊，這將迫使俄羅斯將後勤物資重新後撤，如此將增加支援前線戰場的運輸距離，降低後勤效率並升高戰爭的成本。距離目前交戰前線較遠的俄羅斯重要設施與軍事要地若遭到轟炸，也能提升烏軍獲勝的信心，並構成俄羅斯後方城市的心理威脅。

The range of ATACMS and other Western missiles.

Western media report that the United States has decided to allow Ukraine to use them against targets deep inside Russia.#ATACMS #LetUkraineStrikeBack pic.twitter.com/ylwiMeUjMU — TOP LEAD (@TopLeadEU) November 17, 2024

此外軍事分析人士也認為，北韓軍隊入俄作戰也對拜登的決定有相當重要的影響，金正恩此舉讓西方國家認為，如果戰爭真的升級，俄羅斯先引入北韓軍隊才是罪魁禍首，要為戰爭擴大化擔負最大的責任。至於拜登任期只剩2個月，政權交接後川普會如何改弦更張還難以預料，未來2個月的戰事可能發生很大的變化。

澤倫斯基近日受訪時表示，美國總統當選人川普明年上任後，俄烏戰爭將「提早結束」。圖為9月澤倫斯基（左）與川普（右）於紐約川普大廈會面。（圖／美聯社）

此外，川普的幕僚對烏克蘭問題的看法也很分歧，他們將如何影響川普還很難預料。例如川普將任命的國家安全顧問麥可．沃茲（Michael Waltz）上周五公開表示，美國可以加快向烏克蘭運送武器，以迫使俄羅斯進行談判。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）說，川普想成為一名成功的總統，烏克蘭擊退俄羅斯對他來說應該是美國成功的故事，而不是一個失敗的事故。這是現成的桂冠，川普應該沒有理由拒絕。