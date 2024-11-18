美國昨（17）日傳出，總統拜登（Joe Biden）已批准烏克蘭動用美製武器深入攻打俄羅斯本土，烏軍也計畫在幾天內對俄國本土展開第1波長程武器攻擊。對此，空軍前副司令張延廷認為，如果烏軍使用長程武器攻擊作為俄國總統府的克里姆林宮，俄軍可能就會以戰術核武攻擊烏軍基地的方式作為報復，使俄烏戰爭升級成核戰爭。

對於烏軍長程武器傳出解禁，不少俄國政治人物提出警告，如俄羅斯國會上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示稱「這是邁向第三次世界大戰非常重大的一步」；國會下議院外交委員會主席斯拉斯基（Leonid Slutsky）表示，美國批准烏軍用陸軍戰術飛彈打擊俄羅斯，將會導致最嚴厲的回應。

張延廷今天在廣播節目《飛碟午餐 尹乃菁時間》預言，若烏克蘭使用長程武器攻擊克里姆林宮，俄軍可能會直接動用低當量的小型戰術核武攻擊烏軍重要基地，使俄烏戰爭升級成核戰爭，因為位於莫斯科的克里姆林宮是俄羅斯的精神象徵，若烏軍真的轟炸它，俄軍肯定會報復。

張延廷接著說，克里姆林宮被轟炸會讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）顏面盡失，這時他就會以此為由對烏克蘭動用核武，以做為一種對俄國民眾交代的方式，因此，戰爭是否演變為核戰的決定權，都在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）手上。

另外，張延廷也對戰術核武進行解釋，他指出，目前戰術核武可以把爆炸當量縮小至70噸，雖然如此，但它畢竟是核武，所以還是會有傳統核武的熱輻射、衝擊波、放射線等3種殺傷力。