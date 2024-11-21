翔名股價自9月中174.5元高點後一路拉回，今（21）日開低下跌1.57％至125.5元，創近3個半月低，隨後回升翻紅、11點後走揚2.75％至131元，截至午盤維持近2.5％漲勢。三大法人近期偏多操作，本周迄今合計買超60張，其中外資買超71張、自營商賣超11張。

翔名2024年第三季合併營收5.15億元，季減0.21％、年增17.04％，營業利益0.88億元，季減3.11％、年增25％。歸屬母公司稅後淨利0.9億元，季減2.29％、年增6.47％，每股盈餘1.76元。毛利率34.15％為近15季低，營益率17.23％則低於第二季、優於去年同期。

累計翔名2024年前三季合併營收15.15億元、年增13.03％，為近7年同期高，營業利益2.74億元、年增15.83％。歸屬母公司稅後淨利2.86億元、年增21.25％，創同期第三高，每股盈餘5.84元。毛利率雖略降至34.89％，但營益率反升至18.1％。

翔名10月自結合併營收1.58億元，雖月減9.24％、降至近8月低，仍年增9.81％。累計前10月合併營收16.73億元、年增12.71％，創近8年同期高。展望後市，翔名預期今年營運可望跟隨產業景氣同步回升，表現可望優於去年，並看好2025年營運持續成長。

翔名董事長暨總經理吳宗豐先前表示，公司聚焦半導體設備關鍵零組件製造，看好全球均投入加碼擴充晶圓製造產能，公司對此已在兩岸完成產能布局作業，並因應客戶要求，規畫今年前往日本熊本建廠，以就近提供服務，預期明年底開始貢獻產能。

展望後市，翔名因應在地化及國產化政策，將持續深化客戶合作關係，營運聚焦拓展自有技術應用於不同設備及其他領域，搶占先進製程石墨耗材市場，且先進製程營收占比持續提升，預期今年可望有雙位數以上成長。