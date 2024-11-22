漢科2024年第三季合併營收14.03億元，季減0.42％、年增29.69％，營業利益1.53億元，季減3.25％、年增25.93％，雙創歷史第三高。儘管業外收益減少約35％，歸屬母公司稅後淨利1.28億元，季減0.32％、年增13.55％，亦創歷史第三高，每股盈餘1.76元。

累計漢科2024年前三季合併營收41.27億元、年增達34.15％，營業利益4.17億元、年增達38.44％，雙創同期新高。配合業外收益持穩高檔，使歸屬母公司稅後淨利3.61億元、年增達26.9％，每股盈餘4.95元，亦雙創同期新高。

漢科10月自結合併營收4.68億元，月增0.31％、年增3.4％，累計前10月合併營收45.96億元、年增達30.2％，雙雙續創同期新高。由於先進封裝產能供不應求、車用面板及智慧應用成長趨勢明確，公司在手訂單已突破百億元新高，預期營運至2026年穩健成長無虞。