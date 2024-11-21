基隆市中正區正濱路116巷，在阿根納造船廠遺址旁的山壁21日中午土石滑落，將停在路旁的黑灰色轎車掩埋，幸好無人傷亡。（中正區公所提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中正區正濱路116巷，在阿根納造船廠遺址旁的山壁21日中午土石滑落，將停在路旁的黑灰色轎車掩埋，幸好無人傷亡。（中正區公所提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中正區正濱路116巷，在阿根納造船廠遺址旁的山壁21日中午土石滑落，將停在路旁的黑灰色轎車掩埋，幸好無人傷亡。（中正區公所提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中正區通往原住民會館正濱路116巷，在阿根納造船廠遺址旁的山壁今日中午驚傳有土石滑落情形，只見土石將停在路旁的黑灰色轎車掩埋，幸好無人傷亡。中正區長傅俊昇表示，應是基隆連日下雨島只土石鬆脫，已連繫車主移車並出動機具處理，預估今日可清除土石，恢復雙向通車。

事故地點位於靠近原住民會館的正濱路116巷，據了解，該路段的右側山壁今午12點多突然崩塌，當下路旁有停放成排的車輛，只見其中1輛黑灰色轎車被土石和樹木砸中，差點全部掩埋。

警方獲報後前往封閉現場管制交通，消防局也有派員前往現場，幸好當時車上無人，無需送醫。

傅俊昇表示，因為近幾天東北季風吹拂，基隆連日下雨，可能因此造成山壁土石鬆動導致崩塌，目前現場有輛轎車受損，但沒有人員受困或受傷。

傅俊昇指出，區公所接獲災情通報後，立即派員前往查看，聯繫調派小山貓、鏈鋸等機具前往處置，並通報台電公司配合電纜斷電事宜，以利搶修。

傅俊昇強調，坍塌的土石預計今日可完全清除，因爲116巷是4 公尺以上道路，後續將由基市府工務處委託專業技師評估，再決定復原工程施工方式。

市議員許睿慈表示，因為氣候變遷，瞬間強降雨未來恐怕只會更多，基隆又山多地少，各區都有崩塌風險。她建議基市府應跨局處針對岩盤、地質、土壤以及邊坡做全面且主動的監測與水土保持管理。今天坍塌幸好車內無人，也希望市府一定要正視相關問題，積極守護市民生命財產。