新北市三重區台1線高架橋中正北路和重安街口上方，8月間遭大型拖板車撞破護欄，經市府團隊和最全力搶修，不到30天修復完工。市府完成受損壞修復，並統計市庫支出金額後，工務局養工處依法向肇事業者求償2286萬元。

養工處說明，損壞修復項目包括事故之初邀請專家進行橋梁安全鑑定等相關費用，以及修復期間鋪面修復、橋面板及護欄修復等工程支出；受損修復期間，現場24小時值勤的警員和義交執行交通疏導與管理等支出。

養工處補充，目前尚未提出民事賠償訴訟，如業者拒賠，將研議後續法律程序。

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