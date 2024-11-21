維持心血管健康，除了保持均衡飲食，適量攝取黑芝麻也是關鍵之一。黑芝麻營養價值高，富含人體必需營養素；其中，豐富的礦物質能夠預防骨質疏鬆，富含的油脂及膳食纖維，能幫助維持腸道健康。

「黑芝麻4大功效」

1、 維持心血管健康：芝麻素為黑芝麻的核心成分，具有抗氧化、降膽固醇、穩定血壓及抗癌作用，是維持心血管健康關鍵之一。

2、預防骨質疏鬆：黑芝麻含有鈣、鎂、鋅等多種礦物質，並富含維生素E和Omega-3，有助於強化骨骼、降低骨質疏鬆風險。

3、促進腸道健康：黑芝麻富含油脂與膳食纖維，可潤滑腸道，促進蠕動，對緩解便秘具有良好效果。

4、預防貧血：黑芝麻中豐富的鐵質有助於維持血紅素的正常運作，從而預防貧血。

黑芝麻雖富含營養，但每日攝取量宜控制約10克（約2茶匙）內，避免過度攝取導致油脂與熱量超標；特別是經加工的芝麻醬或其他芝麻製品，常含有過量的鈉，過度食用可能增加高血壓及其他健康風險。

其中，黑芝麻和黑芝麻粉的營養成分相似，均屬高熱量食物。黑芝麻粉經研磨後保留大部分原始營養，但在使用上更為方便，適合添加到飲品或食品中，不過需要注意的是，無論選擇哪種形式，均應適量攝取，避免過量帶來健康負擔。