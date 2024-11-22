勞動部霸凌案燒不停，台北市議員林亮君22日上午偕2位陳情科員痛批，北市社會局長期放任科室主管霸凌基層員工，情緒性吼罵、威脅送考績樣樣來。科員更哭訴，尋求irs系統救濟管道，但卻僅有原科室選項，聲音根本發不出去，只會被局裡擋下。社會局副局長林淑娥回應，正與相關人員做初步了解，也與市府討論系統精進方案。

女科員說，3年前剛到職後就很害怕科內的狀況，不僅存在嚴重分工不均的結構性問題，還有主管不當的言行，曾寫陳情問卷，但沒獲得回應，甚至有許多考上公務員不到3個月就離職。

男科員指出，主管在科內動輒用言語恐嚇、威脅或要送考績會，甚至說「去抗議啊，你要怎麼抗議，要跟誰抗議？這是府方政策不知道嗎？」並舉例跨年設置專區超時加班16時，主管也不顧員工是否有安全疑慮，更威脅他再不聽長官的話，將有不利影響，被秋後算帳。

男科員進一步哭訴，這已經影響他身而為人的自信心，向勞動局陳情被送回局處壓下，另從irs系統想辦法救濟，但系統僅能選原局處，聲音只會再次被局內長官摸掉，並強調職場友善環境，不是要求特權，他們只是想要有人與人基本尊重。

他呼籲，長官停止用威脅恐嚇方式，並說因為看到勞動部同仁殞落，真的很傷心，不能再忍，希望任何潛在霸凌受害者「你們不是孤單的」不是一個棋子，不是長官的工具，你們是人，希望大家都可以好好活下去，有更好的明天。

林亮君要求，社會局應該即刻針對霸凌案件啟動調查和關懷機制，並全面檢討員額與工作內容的分配，北市府也應該即刻啟動府及反職場霸凌辦公室、完善通報系統，讓基層公務員在通報時能有府級或更專業的單位可以介入，並提升心輔資源的支援。

林淑娥回應，11月15日首度收到同仁陳情申訴，已立即啟動關懷小組，並與申訴同仁約好訪談時間，考量同仁辦公的心情狀態，不排除讓同仁請假，調查預計會在一個月內會有初步結果。至於是否還有其他投訴案件，她說11月15日後還有接到另一位同仁反映。

對於同仁反映府方irs系統問題，林淑娥說，系統未來將有改進方式，會與府方再一起溝通，看如何改進。