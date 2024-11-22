主計總處22日公布10月失業率為3.4％，較9月失業率3.43％微幅下滑 ，續創24年同月新低，10月失業人數為 40.8萬人； 隨應屆畢業生陸續進入職場，主計總處表示，目前勞動市場穩定，預估11月失業率仍呈下降趨勢。

時序來到年底消費旺季，企業持續開出職缺，應屆畢業生順利進入職場，讓原本連續3個月青年(20-24歲)失業率破12％的現象，10月也跟著整體趨勢下滑，青年失業率為11.84％有紓緩跡象。

主計總處表示，按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.12％，20至24歲者11.84％，主要是因為這年齡層多為初次尋職，處於職場調適階段，換工作的頻率也比較高，導致失業率較高；25至29歲者失業率為6.07％，30至34歲者為3.44％。

根據主計總處調查，10月就業人數為1160.9萬人，較上月增加5000人，年增5.1萬人；10月失業人數為40.8萬人，較上月減少4000人，其中，初次尋職失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業及因對原有工作不滿意而失業者亦減少1000人；與上年同月比較，失業人數減少3000人。