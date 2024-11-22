新竹市政府民政處長施淑婷日前於質詢時開直播嗆市議員引發風波，事件起因於1名殯葬所公務員遭降薪調職，今又有基層爆料，指該公務員出包被降薪調職竟還找議員撐腰；對此，市府民政處表示，若有接獲相關霸凌事件都會妥善處理及調查。

市議員田雅芳日前在質詢時點名施淑婷，指她日前在議會質詢民眾陳情殯葬館靈堂天花板泛黃等環境後，結果承辦人遭降薪調職，後續她又質詢民政處將該公務員降薪調離原職位一事，指控施淑婷當天下午就施壓公務員，要求其不得檢舉。

施淑婷不滿遭抹黑，直接在臉書粉專開直播，並對著議員嗆「胡說八道」，此舉遭認為嚴重藐視議會，施淑婷在市議會向所有議員與市議會及「非當事人」道歉，後續還發「不自殺聲明」，引發話題。

根據施淑婷公布的錄音檔，該名公務員自述，2023年內政部有殯葬提升計畫，因當時內政部專員催他要在年底把標案標出去，否則無法保留，因為他趕著做，沒注意到總計畫和分支計畫有補助上限，直到發包出去，送上核銷表格被退回才發現金額不對，約有600萬無法核銷，只好用原本預計要建2個小焚紙爐的其中1筆錢來付。

今又傳出有基層爆料，指被降薪調職的公務員常霸凌下屬，長官來公文卻自己寫擬辦，做完卻叫基層蓋章，有基層不願蓋章就被調去顧墓園，已達職場霸凌程度。

對此，市府民政處表示，有關此調職公務員案件，基層的反映市府皆十分關注，也會盡全力掌握並做最妥適的安排，相關陳情包括霸凌等情事也已進行調查。

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