勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署（簡稱北分署）一名資訊人員於11月4日在辦公室輕生，引發社會關注。民進黨新北市議員李宇翔、黃淑君相繼揭露該員工生前疑遭分署長謝宜容職場霸凌，並質疑勞動部處理不當。

勞動部19日召開記者會，部長何佩珊鞠躬致歉，表示該員工輕生主因為長期超時工作、壓力過大，分署長謝宜容的管理方式雖非直接原因，但仍須負行政責任，已將其調離現職，並降為非主管職。

李宇翔表示，真相終會水落石出，所有調查都必須慰藉亡者的在天之靈。他強調，將堅持正義，繼續為更好的勞動權益努力，呼籲相關單位徹查責任，給予家屬與社會一個交代。

黃淑君則指出，勞動部在今年2月曾接獲陳情，指謝宜容濫權、鋪張浪費等行為，但未見有效處理。她批評，勞動部對此案的調查避重就輕，僅將謝宜容調離現職，未予降職處分，質疑是否有高層包庇。

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