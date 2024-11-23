台北市信義區光復國小23日舉行建校60周年校慶活動。台北市長蔣萬安介紹，光復國小國樂團、資通訊、弦樂團等都有亮眼表現，並稱讚是台北市指標的學校，未來100周年也希望再出席。此外，他提出，針對北市老舊校舍改建，已指示接下來每年將至少撥出40億經費推動改建，希望能讓孩子在無憂無慮安全的環境快樂學習。

光復國小今日舉行建校60周年校慶，與會出席蔣萬安、國民黨台北市議員秦慧珠、民進黨台北市議員許淑華等。蔣萬安說，光復國小培育許多傑出人才，像是北市副市長林奕華、北市前議長陳錦祥、國民黨立委徐巧芯等都是光復國小畢業，並在各行各業發光發熱，相信各位同學前途一定是無可限量。

蔣萬安稱讚，光復國小國樂團、資通訊、弦樂團等都有亮眼表現，也是台北市指標的學校，今天60周年校慶真的很不容易，並提及針對市內老舊校舍改建，他也指示接下來每年將至少撥出40億經費，來推動老舊校舍改建，希望能讓孩子在無憂無慮安全的環境快樂學習。

蔣萬安說，未來在光復國小100周年，他還是有機會出席的，雖然到時候可能需要舉著拐杖，還是希望和學生一同歡慶。

此外，光復國小校長修金莒則送上致贈特製光復版小書包給蔣萬安，並一同切生日蛋糕，蔣更在大合照環節與抱起小朋友同樂。