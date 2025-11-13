光復馬太鞍溪堰塞湖災難成本屆議會定期大會議員質詢關切焦點，洪災釀19死、5失蹤、百餘人受傷，縣議員簡智隆今進行總質詢時，問縣長徐榛蔚願不願意跟死傷鄉說聲道歉，徐也首度在議會表達歉意說，非常心痛，「我們致歉，責無旁貸」，相關責任司法已經在調查。

簡智隆指出，重大堰塞湖災害，司法調查一定會有釐清，不過針對行政責任上，徐縣長是救災的指揮官，詢問縣長是不是願意對19位與5位鄉親說聲道歉。

徐榛蔚答詢說，對於這次堰塞湖的事件，她想對於19位罹難的鄉親，以及現在失聯的鄉親，真的感到非常的心痛，在整個過程中，花蓮縣政府與地方鄉鎮、中央，大家都盡心盡力，對於受難者「我們真的是很心痛，我們致歉、責無旁貸」，有關未來司法救濟部分，現在已經在調查中。

徐榛蔚說，今早林保署發現，在原來堰塞湖流口下方約300米，又形成了一個新的彥塞湖，未來對於光復、萬榮、鳳林鄉鎮，其實有相當大的挑戰，唯有解決堰塞湖，才能讓地方鄉親脫離惶恐，否則也沒有辦法發展與安居樂業。

徐認為，其實一直在思考，是不是應該要組成堰塞湖專案小組，跨及中央以及地方鄉鎮，對於有一些的指引以及作業辦法，以及安置等，這些都應該要標準化，也讓民眾可以依循，因為現在又有新的菸澀湖了，法制化標準化規格化相當重要。

另外，鳳凰颱風侵襲，萬榮鄉明利村持續受馬太鞍溪洪水衝擊，今天早上明利與長橋一帶，已開始在做恢復家園的工作，她也一併感謝中央，以及地方還有大家一起努力。