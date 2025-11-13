台中市王姓、黃姓男子涉嫌加入詐騙集團擔任第一線車手，在IG、臉書等社群平台上假冒女性身分，創立帳號後更編出「孝女投資賺錢替腎炎母親治病」的劇本，以賺外快、投資為誘因，吸引民眾加入假代工群組。接著由所謂的「總監」和「助理」貼出投資方案行騙，至少讓10名粉領族上當，被騙走超過500萬元。檢警去年底將2人逮捕，台中地院近日審結，依組織、詐欺、洗錢等罪判兩人各7年徒刑。

刑事局中打三隊去年6月透過假投資網站追查時，發現台中有詐團活動，報請台中地檢署檢察官黃秋婷指揮，並與台中市刑大、彰化縣刑大合作鎖定23歲王男、24歲黃男涉案。

警方清點證物。（民眾提供／李京昇台中傳真）

假代工貼文。（民眾提供／李京昇台中傳真）

調查指出，王、黃男利用Facebook、Instagram、Threads等平台建立假帳號，假扮成孝順女兒，謊稱為了幫腎病母親籌錢治病，邀請被害人加入指定LINE群組。詐團以「代工平台輕鬆賺錢」為誘餌，聽從「總監」及「助理」的指示，要求被害人操作假平台，之後再引導他們投資虛擬貨幣泰達幣，藉此詐財。

據查，受害者多為20到40歲的上班族女性，其中有名約40歲的女上班族損失高達200萬元，是最大苦主。專案小組去年底掌握兩人行蹤後，在台中東區及雲林地區將他們逮捕，檢方訊後認2人涉犯組織、詐欺等罪，嫌疑重大，有共犯在逃，向台中地院聲押獲准。台中地院近日審結，認定2人涉犯組織、偽造文書、詐欺、洗錢等罪，判2人7年徒刑，仍可上訴。