頑童卡蛋堅持唱好唱滿

2018年08月11日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

頑童MJ116昨起連唱3場演唱會，讓現場歌迷全都嗨翻。（蘇蔓攝）

頑童MJ116從10日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「幹大事」演唱會，不料昨晚首場唱到第3首歌〈MJ Fresh Gang〉時，先是小春的耳機出問題無法演出，隨後瘦子向觀眾致歉：「主機掛掉了，要重開機。」最後粉絲足足等了48分鐘，才讓演唱會繼續，全場1.1萬名觀眾雖有人離場休息、上廁所，但絕大部分粉絲都耐心地在原地等候。

「卡蛋」到第27分鐘時，瘦子和大淵滿臉歉意地出來再向歌迷道歉，表示還需要修理15至30分鐘，直到第48分鐘終於傳來主機修復的好消息，頑童重新站上舞台，在安然唱完〈Rap Star〉後，原本3人凝重緊張的臉，終於如釋重負展開笑容，瘦子開心笑說：「我們安然度過第一關了，今天一定會超時，謝謝你們都回來了，我該給的全都會給，我全部都還！」

背景影片轉場炫目

頑童所屬本色表示，僅知道昨控台主機當機，雖已重新開機完畢修復好，但管理硬體的人員卻無法保證不會再出問題，也沒查出當機的原因。搶修期間頑童3人在後台難掩沮喪，畢竟是等候多時的演出，但仍決定不辜負歌迷的等候，將演唱會唱好唱滿。雖遇卡蛋事故，但頑童第一次以個人身分攻蛋，對整場演唱會下足功夫，軟硬體砸了6500萬元打造，甚至連唱酬也全數捐出投入製作費，3場票房6500萬元讓收支打平。

昨開場他們先飆唱〈Jungle〉，搭配炫目的雷射燈光，背後影片也轉場成猶如電影《萬惡城市》般的黑白叢林，視覺相當震撼，隨後他們再飆唱〈幹大事〉，更是將全場情緒帶至最高點。

張震嶽熱狗捧場

接著團員展開個人秀演出，小春以〈撒旦〉和〈歹性底〉打頭陣，舞台螢幕出現大幅日本哼哈二將影像，將傳統與嘻哈完美結合；瘦子則選了舊作組曲，他站在中間的升降舞台，巨大LED籠子從天而降，將半透明的影像跟瘦子的表演合為一體；最後大淵以〈質感老鄉〉壓軸畫句點，3人各自帶來融合視覺與聽覺的演出。

張震嶽和熱狗對子弟兵終於攻蛋都相當欣慰，昨也特地前往欣賞。即將在9月升格當爸的張震嶽說，看到頑童一步一步慢慢往上爬到小巨蛋非常開心，熱狗也直誇頑童：「他們真的很屌，連開3場，我們辦不到的事情他們辦到，還秒殺，現在很多線上歌手都不一定做得到，尤其是嘻哈歌手，這是很重要的里程碑。」

(中國時報)