有線電視收費 竹市議員促降價

2018年09月05日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市唯一一家凱擘新竹振道有線電視公司，因長期收費高於全國平均，且無分組分級收費制，市議會民進黨團4日要求重新檢討收費，同時降價與提出分組改善辦法，籲請有線電視費率審議委員會在年底審議確實改善，並要求最低分組價200元。

凱擘新竹振道經理李朝煌對此回應表示，公司今年8月31日已將基本組收視費200元的新方案送交新竹市政府審議，至於其他的分組收費，因牽涉到頻道商與系統台的整合，NCC也表示要延到2020年實施，另，最高組的收費要落在500元或維持520元或540元等價位，則由審議委員審議決定。

市議員鄭宏輝表示，分組收費制是NCC規定的趨勢，很多縣市已經開始實施，但振道卻還沒有這樣的制度，無法自行選擇要看的頻道真的很不合理。市議員李妍慧表示，振道長期收每月520元以上，去年雖降價20元，但費用還是高於許多縣市。而嘉義市也是單家壟斷經營，但卻有分組的200元可選擇，反觀新竹市只有基本組520元。

另外，同是凱擘經營的台南市，有基本組200元的選擇，但同樣的老闆，在經營成本較低的新竹市收費卻高這麼多，實在不公平。鄭貴元、曾資程與劉聲正、林盈徹、施乃如議員也表示，振道價錢比起其他縣市高出許多，獲利高於全國平均之上，必須落實分組收費制。

(中國時報)