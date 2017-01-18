日、馬簽署加強資通領域合作備忘錄

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共同社18日報導，日本與馬來西亞兩國政府17日就加強網路安全等資訊通訊領域合作達成協議。日本總務相高市早苗當天在馬來西亞首都吉隆坡近郊與該國通訊及多媒體部部長沙烈舉行會談並簽署了合作備忘錄。

據日本總務省介紹，兩國將在下周開展網路反恐對策聯合訓練。據悉，馬來西亞洪災多發，對日本掌握的災害時如何迅速提供疏散訊息等防災技術寄予厚望。

備忘錄合作領域還包括電子結算系統的普及、共同錄製電視節目等。

沙烈在簽字儀式後接受採訪時表示，網路安全受到全球的關注，馬來西亞也將與各國展開合作。

(旺報)