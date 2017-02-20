嘉義奧黛麗赫本 接下2018台灣燈會重擔

嘉義縣長張花冠(中)打扮成奧黛麗赫本與在地舞團一起表演。（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠接下2018台灣燈會燈籠。（余信賢攝）

縣長張花冠打扮成奧黛麗赫本。（余信賢攝）

雲林縣政府主辦的2017台灣燈會，展出9天吸引超過1360萬人次參觀，在19日晚上10點半閉幕，嘉義縣長張花冠19日晚上從交通部觀光局局長周永暉手中接下2018國家燈會主辦權。張花冠強調，2018在嘉義縣登場的台灣燈會，將會是一場突破傳統、結合科技的國際盛會，請大家拭目以待。

2017台灣燈會19日晚上在雲林縣虎尾燈區圓滿閉幕，張花冠率領縣府團隊參加象徵傳承的接燈典禮上，以奧黛麗赫本的造型現身，縣長牽著小狗出場與嘉義在地舞團一起大跳50年代最流行的舞蹈。

雲林縣長李進勇在閉幕時，感謝每位辛苦付出的工作夥伴，9天的燈會吸引了1360萬人次來觀賞，創造超過800億的經濟效益，明年台灣燈會由觀光局交棒給嘉義縣政府主辦。

嘉義縣長張花冠指出，這一次很開心能夠爭取到2018台灣燈會在嘉義，感謝觀光局及各單位明智的決定，1990年前的燈會都是各地再舉辦，2000年之後，政府將燈會提升為國家及燈會，此舉可以讓世界見到台灣。希望明年燈會能除破傳統，也可與現代化，在地化。使燈會有傳統與科技結合，明年的燈會將讓國人耳目一新。

嘉義縣接辦明年狗年燈會，有故宮南院、縣治特區及周邊台糖土地共80公頃，將人文藝術科技智慧做特色，設有南北燈區共八大主題燈區，南燈區在縣治特區，北燈區在故宮南院、蒜頭糖廠，太子大道為中軸線將串起兩個燈區。

(中時)