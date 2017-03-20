阿嬌爆新戀情 富二代親密揪耳笑開懷

阿嬌被直擊陪富二代秦奮打球。(取自全民星探)

阿嬌場邊與秦奮有說有笑。(取自全民星探)

36歲女星阿嬌（鍾欣潼）感情空窗多時，今日又傳新戀情，被陸媒《全民星探》直擊陪著大陸超級富二代秦奮打球，兩人在球場邊有說有笑，秦奮還一度親暱伸手揪阿嬌耳朵，互動曖昧爆棚！

與阿嬌爆出緋聞的秦奮，來頭可不小，據悉他身價比大陸首富王健林兒子王思聰還高，是個超級富二代，最有名的就是2015年他駕駛旗艦級法拉利上億超跑在雨天中發生意外，車身全毀，估計光修理費就要上千萬，讓秦奮一「撞」成名。

不過大陸女星賈青，先前曾公開與秦奮的戀情，今年2月還被拍到與秦奮在大街上爭吵，因此也讓不少網友認為阿嬌與秦奮應該只是朋友關係。

(中時電子報)