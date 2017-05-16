一帶一路論壇後 習近平會見日自民黨幹事長二階俊博

中國國家主席習近平16日在北京釣魚台國賓館，會見出席一帶一路高峰論壇的日本執政黨自民黨幹事長二階俊博，二階向習近平遞交了安倍晉三首相的親筆信，並表達了日本支持習近平倡導一帶一路構想的立場。

據日本新聞網消息，習近平在接過二階遞交的安倍首相的親筆信後，一邊讀信一邊與二階會談，會談時間只有17分鐘，雙方都討論到了一些實質性的問題。習近平表示，中日雙方保持高層交往十分重要。

據新華社發表的消息，習近平在會談中指出，二階先生是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好交流合作。今年是中日邦交正常化45周年，明年是中日和平友好條約締結40周年，兩國關係面臨新的機遇，也需要應對一些突出挑戰。中日雙方應該在四個政治文件和四點原則共識基礎上，本着以史為鑒、面向未來的精神，改善兩國關係，希望日方同中方相向而行、排除干擾，推動中日關係沿着正確方向發展，希望包括二階先生在內的兩國各界友好人士矢志不渝、繼續努力，為兩國關係改善凝聚更多正能量。

二階俊博表示，感謝習近平主席會見，祝賀中方非常成功地舉辦了一帶一路國際合作高峰論壇，日中兩國需要合作。在今明兩年日中邦交正常化45周年、和日中和平友好條約締結40周年之際，希望雙方能舉辦好各種紀念活動，為日中關係發展提供推動力。

二階在會談後向日本記者團表示，安倍首相的親筆信內容十分豐富，希望今年能夠盡早在東京舉行日中韓三國領袖峰會，實行李克強總理的首次訪日。同時，也期望在今年7月的德國G20峰會期間，實行安倍首相與習近平主席的會談，以進一步改善兩國關係。

消息顯示，在會談中，二階幹事長沒有直接表明日本準備加入由中國發起的亞投行的立場。會談中，二階幹事長還期望中國政府積極敦促北韓放棄核試驗和彈道飛彈的研發。

(旺報)