元智學生大學開展創業路 利用科技造福銀髮族

2018年02月08日 21:27 旺報 李侑珊

元智大學老人福祉科技研究中心團隊成立世大福智科技股份有限公司，簡稱「世大智科(Seda-G-Tech)」，以「智慧生活－物聯網－老人無止科技」為核心，將歷年來研究中心的研發成果轉變為一系列「天才家居」智慧生活產品。（元智大學提供）

高齡化社會現象在全世界都是急迫的問題，高齡族群的快速成長所伴隨的生活支援與健康照護的需求，已不能單純思考由增加照護人力或資源來滿足。近年來如穿戴式裝置、服務型機器人、物聯網、智慧生活、4G/5G行動寬頻通訊、人工智慧等等科技漸臻成熟，應用也更加普及。

元智大學老人福祉科技研究中心團隊成立世大福智科技股份有限公司，簡稱「世大智科(Seda-G-Tech)」，以「智慧生活－物聯網－老人無止科技」為核心，將歷年來研究中心的研發成果轉變為一系列「天才家居」智慧生活產品，期望造福長者和其照護者。中心的元智同學7人，大學時就走上創業的道路，畢業後加入新創公司。世大智科並入選為代表台灣新創的32團隊之一，今年由科技部領軍，代表台灣參加全球最具有規模的電子展覽－2018 Computer Electronic Show(CES)，在CES新創展區Eureka Park，以「Taiwan Tech Star」整體品牌形象，展現台灣的科技實力與創新精神。

台灣將走入「超高齡社會」，老年人口比率達20.63%，因此，包括高齡人口照顧及安養需求等，已成為政府所關注的重要課題。元智大學老人福祉科技中心主任徐業良表示，(現同時擔任「國際老人福祉科技學會(International Society for Gerontechnology)」發行的國際期刊總編輯)，高齡化社會不再只是照護的問題，如能引導智慧科技深入高齡者日常生活，研發適合高齡者使用的科技產品、系統、服務、乃至於生活環境，同時提供子女、家人及專業醫護人員方便、更有效率的高齡者照護工具。

徐業良表示，「老人福祉科技(gerontechnology)」這項跨領域整合的新興科技，在這樣的背景與社會需求之下產生。元智大學「老人福祉科技研究中心(Gerontechnology Research Center)」自成立以來，多次執行科技部，經濟部大型研發，成果除發表研究論文外，並獲得四十餘項國內外發明專利，同時積極進行產學合作，是國內在此領域少數同時兼具厚實研發基礎與豐富實務經驗的團隊，並享有國際聲譽。

在經濟部「產學研價值創新計畫」協助之下，元智大學老人福祉科技研究中心與國內知名寢具廠商世大化成公司，於2016年4月成立世大智科，中心的同學7人畢業後投入新創公司，從此走上創業的道路。他們以「智慧生活－物聯網－老人無止科技」為核心，將歷年來研究中心的研發成果轉變為一系列「天才家居」智慧生活產品。這七位世大智科的「共同創辦人(co-founder)」，都是元智大學大學部、碩士班畢業，依照他們的興趣和碩士論文研究的領域，目前分別是公司的「研發經理」、「技術經理」、「產品經理」、「設計經理」、「行銷經理」等，其中最資深的是張凱維研發經理，2013年元智大學機械系碩士班第一名畢業，曾經錄取到台積電工作，但是放棄了台積電的機會，留在研究中心全職工作，努力將碩士論文活動感知地墊「天才巧拼(WhizCarpet)」商品化；戴志穎技術經理大一的時候便被發現在程式設計很有天分，邀請加入中心，雖然讀的是機械工程，但是「天才家居」智慧生活產品整體物聯網資訊架構，到韌體、軟體，都是由戴志穎技術經理一手擘劃、建立；鄭家凱設計經理是元智大學藝術設計系畢業，後來就讀元智大學機械工程研究所，碩士論文是失智復健遊戲設計，2016年畢業之後在新創公司擔任設計經理，持續負責相關領域設計專案，是元智機械系和藝術設計系跨領域人才培育成果的代表。

「天才家居」產品的設計以生活為主體思考，將居家環境中長者熟悉的物件，如床墊、地墊、座椅等等、加入感測、通訊元素，轉變成為物聯網產品，透過家中無線AP上網、隨插即用，除了居家照護與健康監測功能外，更以與環境、家人互動為主要目的。以活動感知地墊產品「天才巧拼(WhizCarpet)」為例，使用者於居家環境中根據家具擺設位置，簡易架設或拆除地墊，便可達成室內定位、活動力監測、跌倒偵測、智慧生活環境建置等功能，世大智科更以此技術進一步開發失智長者復健遊戲，於2016台北國際發明暨技術交易展中獲得最高榮譽「鉑金獎」及「金牌獎」的肯定。2017年屢次受邀於各項國內外的大型展覽展出，如智慧城市展、台灣輔具暨長期照護大展、台北國際電腦展及世界資訊科技大會等國內大型展覽，更在2017年6月受邀至香港的樂齡科技博覽技高峰會獨立展出，香港特首林鄭月娥也親自前來參觀；2017年7月和遠傳電信合作在上海的「世界移動大會(World Mobile Conference)」聯合展出，頗受好評，也促成和遠傳電信在最新NBIoT技術應用上的合作。

世大智科經過科技部、CES大會審核，入選為代表台灣新創的32團隊之一。今年(2018)由科技部領軍，代表台灣參加全球最具有規模的電子展覽－2018 Computer Electronic Show(CES)，在CES新創展區Eureka Park，以「Taiwan Tech Star」整體品牌形象，向全球展現台灣的科技實力與創新精神，成功展示世大智科天才家居產品，寫下世大智科新的里程碑。

世大智科奠基於元智大學，將捐贈公司股份給元智大學，並和元智各項跨領域人才培育計畫結合，建立從大學邁向產業的成功模式。

(旺報)