為戰爭找藉口？印度稱中國2017年「越界」426次

2018年02月11日 00:01 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

2017年，中印軍隊洞朗對峙事件在印度撤回人員和車輛，雙方脫離接觸後落幕。印度政府表示，中國軍隊2017年「越界」進入印度境內426次，高於2016年的273次。為未來邊境衝突，製造中方挑釁證據積極準備。

據印度Zee新聞網站2月6日報導，印度國防國務部長蘇巴什·巴姆雷在聯邦院接受質詢時表示，出現「越界」的情況是因為兩國對實際控制線理解不一。2017年（中方）「越界」426次，2016年只有273次。巴姆雷表示，政府通過現有機制向中方提出了「越界」問題。

印度指責中國軍隊頻頻「越界」，其實是為將來邊境衝突找藉口，並借此擴張軍備。據美國情報公司斯特拉福（Stratfor）發佈的一組衛星照片顯示，中印雙方除了陸軍設施外，還在加緊布置空軍力量。斯特拉福的報告稱，「這些照片可以確認，中國和印度都在謀求大範圍的戰略布局，並在8月27日的協議簽署後加速了這一進程。」

照片顯示，位於印度側的西裏古裏市（Siliguri）巴格多格拉（Bagdogra）空軍基地以及哈希馬拉空軍基地（Hasimara）都在重新布局空軍力量。印度空軍在這兩座機場增配了蘇-30戰鬥機。這種機型是目前印度空軍的主力戰機，很快能夠裝備印度和俄羅斯合作製造的布拉莫斯（BrahMos）巡航導彈，具備攻擊地面目標的能力。

(中時電子報)