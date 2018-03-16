《蘋果》驚傳裁員 旺中媒體集團：歡迎優秀人才

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中時電子報
生活中心 綜合報導

今(16)日《蘋果日報》總編輯「被請辭」，甚至還有數名副總也將走人，並且《蘋果》還傳出將裁員2成，或是將現有5成人力轉為外包。對此，旺旺中時媒體集團表示，非常歡迎《蘋果》的優秀人才加入這個大家庭。

《蘋果》昨晚7時報導了集團內的《壹週刊》下個月4日(4/4)將會發行最後一期直本，之後將會轉戰網路，並且進行人力精簡。《壹傳媒》集團主席黎智英在今年2月才重回台灣媒體產業，就在重回不久就對旗下員工進行「開刀」，《蘋果》總編輯宋伯東就是此波降職或裁員的對象之一，宋被告知將被降調為法庭中心副總，宋不從，決定當晚走人，不過就在宋「被請辭」消息曝光後，法庭、國際、地產中心副總也都相繼表態，指不適應現在的環境要走人，另外也有《蘋果》資深員工嘆，公司這樣做實在太粗暴。

其實在3月初《蘋果》報導中天電視裁員百人的假新聞，不僅未事前查證，事後還被北市勞動局打臉。至今《蘋果》仍尚未道歉，如今卻先報出自己大裁員消息，對於《蘋果》傳出大裁員的消息，旺旺中時媒體集團表示，「相當歡迎《蘋果》優秀的記者、工作人員來這個大家庭」，旺旺中時媒體集團秉持著「暢旺台灣、旺旺中國人」為媒體經營目標，期勉旺旺媒體人以增進兩岸和諧、構築民間溝通橋梁自許，共同建構出全球華人世界的最大媒體平台！

(中時電子報)

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